رياضة | أهلي جدة يقدم مدربه الجديد لوسائل الإعلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهلي جدة يقدم مدربه الجديد لوسائل الإعلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم نادي أهلي جدة السعودي مدربه الجديد الصربي فيلادن ميلويفيتش المدير الفني لوسائل الإعلام والذي تولى القيادة الفنية للفريق خلفا للسويسري كريستيان جروس الذي تمت إقالته من منصبه على خلفية النتائج السلبية.

وقال فلادان في المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين :"هدفنا الوصول بالفريق مستقبلا إلى صدارة جميع المسابقات محليا وخارجيا".

وأضاف :"شاهدت مباراتي الفريق الأخيرتين، من الصعب التقييم من خلف الشاشة".

وتابع :"كرة القدم الحديثة تعتمد على تعدد الأساليب، ونسعى لاستثمار امكانيات لاعبي الفريق بأفضل صورة الفترة المقبل".

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وزاد :"أعد بالعمل والاجتهاد، الدوري السعودي قوي وصعب، وعدد الأجانب في المسابقة أمر جيد".

وواصل :"استراتيجيتي الحالية التعرف على اللاعبين بشكل أكبر وكل مباراة ستكون مهمة بالنسبة لي والوقت الذي لدي قصير جداً لكن سأعمل بكل جهد".

وأردف :"شرف لي ان أتواجد في السعودية ولأول مرة أزور جدة، وسأسعى لتقديم كل ما لدي".

وأشار :"أعلم أنني حضرت لناد كبير وسأعطي كل ما أملك من طاقتي لجعل النادي الأهلي في صدارة كل البطولات".