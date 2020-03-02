رياضة | خزينة الزمالك تنتعش بـ15 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خزينة الزمالك تنتعش بـ15 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل مسئولو نادي الزمالك على ما يقرب من 15 مليون جنيه من أحد البنوك قيمة المستحقات الخاصة بالمحلات الموجودة داخل وخارج النادي.

ويواجه الزمالك مشكلة مالية كبيرة وتأخر حصول اللاعبين على مستحقاتهم المالية المتأخرة بالإضافة إلى تأخر حصول الموظفين على رواتبهم الشهرية.

ومن المنتظر أن يقوم مسئولو الزمالك بتحويل جزء من المبلغ لحسابات اللاعبين البنكية وتقاضيهم جزء من مستحقاتهم بالإضافة إلى منح الموظفين رواتبهم المتأخرة.