رياضة | مواعيد مباريات اليوم الإثنين 2- 3 - 2020.. مشاهدة مباراة بورتسموث ضد أرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 2- 3 - 2020.. مشاهدة مباراة بورتسموث ضد أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواعيد مباريات اليوم، حيث تنطلق الكثير من المواجهات الهامة اليوم الإثنين 2 - 3 - 2020، أبرزها مباراة بورتسموث ضد أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي "ذهاب دور الـ16"

بورتسموث ضد أرسنال، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و8:45 مساءً بتوقيت تونس، و7:45 مساءً بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

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مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي "الجولة الـ23"

سانتا كلارا ضد بورتو، تقام المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:30 مساءً بتوقيت الإمارات، و8:30 مساءً بتوقيت تونس، و7:30 مساءً بتوقيت جرينتش،

بنفيكا ضد موريرنسي، تقام المباراة في تمام 10:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي "الجولة الـ19"

يوسفية برشيد ضد اتحاد طنجة، تقام المباراة في تمام 8:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و10:00 مساءً بتوقيت الإمارات، و7:00 مساءً بتوقيت تونس، و6:00 مساءً بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة المغربية الرياضية.