رياضة | الأهلي يتلقى خبراً سعيداً قبل مواجهة صن داونز

تلقى الفريق الأول بالنادي الأهلي دفعة قوية قبل مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

واكد الجهاز الطبي للنادي الأهلي جاهزية النيجيري جونيور أجايي للمشاركة في لقاء صن داونز المقبل بعد شكوي اللاعب في الساعات الماضية من آلام عضلية بسيطة، عقب انتهاء مباراة صن داونز التى أقيمت على استاد القاهرة أمس الأول، وانتهت بفوز الفريق بهدفين دون رد.

وأدى أجايى، جلسة فى الجيم أمس بمقر النادى بالجزيرة، وبعض التدريبات الاستشفائية، للتخلص من حالة الإجهاد العضلى.

ويستعد الاهلي لمواجهة صن داونز يوم السبت المقبل في تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة علماً بأن الفريق نجح في الفوز بلقاء الذهاب بهدفين دون رد.