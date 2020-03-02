رياضة | فوز الداخلية وبتروجت وهزيمة النجوم في مؤجلات المظاليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز الداخلية وبتروجت وهزيمة النجوم في مؤجلات المظاليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت مؤجلات الجولة السادسة عشر للمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني عن فوز فريق الداخلية على فريق الترسانة بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب نادى السكة الحديد.

جاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الأول عن طريق على حسين هدفين في الدقيقتين 30،11 وإدراك محمود طلعت الهدف الثالث في الدقيقة 30 ، وحصل أحمد بحبح لاعب الداخلية على بطاقة حمراء في الدقيقة 15 من الشوط الثاني للإنذار الثاني.

وفاز فريق النصر على فريق النجوم بهدف محمود السيد في الدقيقة 46 من الشوط الثاني.

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وفاز فريق بتروجت بقيادة علاء عبد العال على فريق الزرقا بهدف سامح إبراهيم في الدقيقة 15 من الشوط الأول.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 31 نقطة

2- الداخلية 28 نقطة

3- بتروجت 28 نقطة

4- منتخب السويس 24 نقطة

5- النصر 22 نقطة

6- النجوم 21 نقطة

7- جمهورية شبين 21 نقطة

8- القناة 21 نقطة

9- كوكاكولا 18 نقطة

10- المريخ 15 نقطة

11- الترسانة 14 نقطة

12- الزرقا 9 نقاط