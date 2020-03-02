رياضة | ستاد القاهرة يستضيف مباراة مصر وتوجو فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ستاد القاهرة يستضيف مباراة مصر وتوجو فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ستاد القاهرة الدولى مباراة منتخب مصر وتوجو والمقرر إقامتها يوم 26 مارس القادم ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021.

وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم قد أعلن عن موعد مباراتى مصر فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية أمام توجو يوم 26 و29 مارس المقبل.

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وسيلعب المنتخب الوطني أمام توجو فى تمام السادسه مساءا بتوقيت القاهرة يوم 26 ثم السفر فورًا على متن طائرة خاصة لتوجو خاصة أن الفارق بين المباراتان سيكون ثلاث ايام فقط.

وكان حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر طلب من اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى اللعب على ستاد القاهرة الدولى أمام توجو.

وكان كل من ناديي الأهلي والزمالك خاضوا ذهاب دور ال 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام كل من صن داونز الجنوب إفريقي والترجي التونسي على ستاد القاهرة.