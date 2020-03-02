الامارات | بوسكيتس يشرح أسباب سقوط برشلونة أمام ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن بوسكيتس يشرح أسباب سقوط برشلونة أمام ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 02 مارس 2020

أكد نجم خط وسط فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم سيرخيو بوسكيتس أن الفريق الذي لا يستحوذ على الكرة في مباراة كبيرة مثل مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يكون مصيره المعاناة.

وقال بوسكيتس: «من لا يستحوذ على الكرة في مباراة بين فريقين كبير يعاني»، مشيرا إلى أن هذا هو السبب الرئيسي وراء الخسارة أمام الريال.

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وأوضح: «نحب جميعا الاستحواذ على الكرة ولدينا لاعبون يجيدون هذا. ولكننا لا ننجح في هذا أحيانا وهذا لا يقتصر على برشلونة وإنما أعتقد أن باقي الفرق تعاني بنفس الشكل أحيانا».

وأشار: «مقارنة بباقي الفرق، يتضح أننا لسنا الفريق الأكثر ميلا للدفاع أو للأداء البدني».

وأرجع بوسكيتس الهزيمة في مباراة الكلاسيكو إلى عدة أسباب قائلا:«هناك عدة أسباب للهزيمة منها عدم قدرتنا على التعامل مع الضغط المكثف من الريال وعدم تخلصنا من هذا الضغط لبدء الهجوم. عندما تنطلق في الهجوم تكون لديك الأفضلية لأنك تتواجد في معظم أنحاء الملعب».

وقلل بوسكيتس من أهمية الناحية البدنية لدى الريال قائلا:«في الشوط الأول، كنا أفضل. وفي الشوط الثاني كان الريال أفضل. ولا أعتقد أن الأمر يتعلق بالناحية البدنية واللياقة».