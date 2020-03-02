شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تحارب «كورونا» وترفع وعي الرياضيين المشاركين في بطولات دولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نظمت وزارة الشباب والرياضة، ندوة تثقيفية من خلال الإدارة المركزية للطب الرياضي، وذلك لرفع الوعي الثقافي الصحي للرياضيين المشاركين في بطولات دولية خارج حدود الوطن.

وجاءت الندوة تحت عنوان «طرق الوقاية للرياضيين من أخطار فيروس كورونا» وذلك بمركز تدريب الفرق القومية بالمعادي، حاضر في الندوة كل من الدكتورة أماني أبوزيد ​​استاذ الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني، والدكتورة ريهام غلاب​​​ مدرس وعضو المجلس العلمي لإدارة الأزمات والكوارث الطبية.

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وقد تناولت الندوة طرق التعرف على المرض وطبيعته والأعراض التي تظهر على المصابين به وقد تم التركيز خلال الندوة على سبل وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا بهدف اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية الرياضيين والفرق الرياضية المختلفة، وكذلك المساهمة والعمل على نشر الوعي بسبل الوقاية داخل المجتمع.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أهمية رفع الوعي الثقافي لدى كل اللاعبين المصريين والمدربين والأجهزة الإدارية والفنية، سواء الذين يشاركون في بطولات دولية، أو حتى بطولات محلية، مشيرا أيضا إلى ان الوزارة تتابع عن كثب تداعيات إنتشار «وباء كورونا» خصوصا في الدول التي تستضيف أحداث رياضية، حتى يتم دراسة المشاركة في تلك البطولات بالتنسيق والتعاون مع الاتحادات المعنية واللجنة الأولمبية المصرية.

شارك في الندوة العديد من الرياضيين والمدربين للألعاب الرياضية المختلفة، ومدربي المشروع القومي للناشئين والموهبة وكذلك طالبات كلية التربية الرياضية.