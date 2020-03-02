شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يستعد لكسر الرقم القياسي لأغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد نادي مانشستر يونايتد لكسر الرقم القياسي لأغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي المدونة باسم الشياطين الحمر كذلك حين ضم الفرنسي بول بوجبا من يوفنتوس مقابل 89.3 مليون جنيه إسترليني.

وحسب صحيفة «تيليجراف» البريطانية، يرغب مانشستر يونايتد في التعاقد مع جناح نادي بروسيا دورتموند الألماني جادون سانشو، فيما لا يمانع دفع مبلغ يتخطى القيمة القياسية لصفقة «بوجبا».

Advertisements

وأضافت الصحيفة أن راتب اللاعب صاحب الـ 19 عامًا سيتخطى دون نقاش الـ 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

ورغم تأكيد الصحيفة البريطانية على تفوق مانشستر يونايتد في سباق التوقيع مع اللاعب حتى الآن، إلا أنه سيجد منافسة شرسة من عدد من الأندية الأوروبية التي جذبها الأداء الرائع لـ«سانشو» هذا الموسم مع ناديه الألماني، وعلى رأسها ليفربول ومانشستر سيتي، بالإضافة إلى ريـال مدريد وبرشلونة.

وشارك اللاعب الإنجليزي في 33 مباراة هذا الموسم مع فريقه بجميع البطولات، سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 18.