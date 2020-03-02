شكرا لقرائتكم خبر عن 12 فرحة و3 إخفاقات في مسيرة الأهلي الأفريقية عقب الفوز على ملعبه ذهابًا «2-0» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا صوت يعلو فوق صوت مواجهتي الإياب لفارسي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يحل الأحمر ضيفاً على صن داونز الجنوب أفريقي في بريتوريا، ويستضيف الترجي التونسي الفريق الأبيض في رادس.

الأهلي استطاع الفوز على صن داونز بلقاء الذهاب بملعب القاهرة بهدفين نظيفين حملا توقيع الظهير الأيسر التونسي على معلول، حيث يكفيه التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بهدف نظيف أو بفارق هدفين مع تسجيله من أجل بلوغ نصف النهائي القاري.

وعلى مدار تاريخ مشاركات الأهلي في أفريقيا والمباريات التي تُقام بنظام الذهاب والإياب، حقق الفريق الأحمر الفوز على ملعبه ووسط أنصاره في الذهاب 15 مرة قبل أن يحققها للمرة الـ16 في مواجهة صن داونز، ونجح في قطع بطاقة الترشح في العودة في 12 مرة، بينما ودع السباق الأفريقي في 3 مرات أخرى، وهو ما نرصده بالتفاصيل في السطور التالية.

عبور أهلاوي في 6 مناسبات متتالية مع الفوز (2/0) ذهاباً

الأهلي × ليفنتي النيجيري: نهائي أبطال الكؤوس 1985، فاز 2/0 في الذهاب بالقاهرة وخسر في الإياب بالنتيجة نفسها، وعانق اللقب إثر ركلات الترجيح.

الأهلي× اكسبريس الأوغندي: دور أول أبطال الكؤوس 1986، فاز في القاهرة بهدفين نظيفين وخسر بهدف في العودة وتأهل.

الأهلي× باور ديناموز الزامبي: ربع نهائي أبطال الكؤوس 1986، فاز الأحمر وسط أنصاره ذهاباً بثنائية نظيفة وخسر في زامبيا بهدف وتأهل.

الأهلي× أفريكا سبورت الايفوراي: ربع نهائي أبطال الدوري 1987، فاز في القاهرة ذهاباً بثنائية نظيفة وخسر بنفس النتيجة في كوت ديفوار بالعودة واجتاز العقبة بركلات الترجيح.

الأهلي × كوتوكو الغاني: نصف نهائي أبطال الدوري 1978 انتصر بطل مصر بملعبه في الذهاب بهدفين دون رد وخسر في الإياب بهدف واحد في غانا وبلغ النهائي.

الأهلي × ماتشيدجي بطل مدغشقر: ربع نهائي أبطال الدوري 1988، فوز بهدفين في القاهرة لبطل مصر وخسارة في مدغشقر بهدف والتأهل لنصف النهائي.

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3 تعثرات متتالية للأهلي بعد الانتصار ذهابا بثنائية

الأهلي× وفاق سطيف: نصف نهائي أبطال الدوري 1988، يفوز الأهلي بهدفين مقابل لا شيء في القاهرة ويخسر بنفس النتيجة في الجزائر ويودع المسابقة إثر ركلات الترجيح.

الأهلي× فيلا الأوغندي: ربع نهائي أبطال الدوري 1991، فاز في القاهرة بثنائية نظيفة وخسر بالنتيجة ذاتها في كامبالا وودع السابق الأفريقي بركلات الترجيح.

الأهلي × أفريكا سبورت: ربع نهائي أبطال الدوري 1992، ينتصر الأهلي بثنائية نظيفة في القاهرة ويتلقى خسارة قاسية بثلاثية في الإياب بأبيدجان ويودع المسابقة.

الأهلي يجتاز 6 عقبات متتالية بعد الانتصار بثنائية في الذهاب

الأهلي × المريخ السوداني: ثمن نهائي دوري الأبطال 2002، يفوز في القاهرة بهدفين ويخسر في السودان بنتيجة 3/1 ويتأهل للمجموعات مستفيداً من قاعدة احتساب الهدف خارج الديار بهدفين بعد التساوي في النتيجة.

الأهلي × أسيك الايفواري: نصف نهائي دوري الأبطال 2006، بعد هدفين نظيفين في القاهرة في الذهاب، خسر الأهلي بنتيجة 2/1 في أبيدجان وتأهل للدور النهائي.

الأهلي × القطن الكاميروني: نهائي دوري الأبطال 2008، انتصار المارد الأحمر وسط أنصاره بالقاهرة بثنائية في الذهاب وحسم التعادل الإيجابي 2/2 لقاء الإياب بملعب جاروا وعانق الأميرة.

الأهلي× سوبر سبورت الجنوب أفريقي: دور أول دوري الأبطال 2011، اجتاز بطل مصر تلك العقبة رغم الخسارة في جنوب أفريقيا في الإياب بهدف دون رد مستفيداً من ثنائيته في الذهاب بالقاهرة.

الأهلي × وفاق سطيف: نصف نهائي دوري الأبطال 2018،، يبلغ الأهلي نهائي تلك النسخة رغنم خسارته بهدفين مقابل هدف في الإياب بالجزائر، عقب ثنائية نظيفة في القاهرة بالذهاب.

الأهلي × جيما جيفار الإثيوبي: دور أول دوري الأبطال 2018-20109، فاز بهدفين في برج العرب وخسر بهدف في أديس أبابا وتأهل إلى مرحلة المجموعات.