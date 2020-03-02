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كأس ألمانيا: بايرن مرشح بقوة لبلوغ نصف النهائي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

كأس ألمانيا: بايرن مرشح بقوة لبلوغ نصف النهائي

الخليج 365 - متابعات

يبدو بايرن ميونيخ حامل اللقب مرشحا بقوة لبلوغ الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم عندما يحل ضيفا على شالكه الثلاثاء في افتتاح مباريات الدور ربع النهائي.

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ويمر الفريق البافاري بأفضل حالاته في الآونة الأخيرة وقطع شوطا كبيرا في بلوغ الدور ربع النهائي لمسابقة بفوزه الكبير على مضيفه تشلسي الانكليزي بثلاثية نظيفة في ذهاب ثمن النهائي، كما سحق مضيفه هوفنهايم بنصف دزينة نظيفة من الاهداف خولته الابتعاد ثلاث نقاط في صدارة الدوري الذي يحمل لقبه في المواسم السبعة الاخيرة.

 

ويسعى بايرن ميونيخ إلى مواصلة مشواره في المسابقة المتوج بلقبها 19 مناسبة، في محاولة منه للاحتفاظ بالثنائية المحلية.

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