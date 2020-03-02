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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ثنائي دفاع مانشستر سيتي يقترب من الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020
نشرت صحيفة إكسبريس تقرير عن نبع مانشستر سيتي في الإستغناء عن كل من نيكولاس أوتاميندي و جون ستونز خلال فترة الأنتقالات الصيفية المقبلة.
يأتي هذا بعد رغبة بيب غوارديولا في تدعيم خط الدفاع في النادي خلال فترة الأنتقالات المقبلة خاصتاً بعد الأداء المتذبذب الذي قدمه الثنائي مع الفريق هذا الموسم ويخطط غوارديولا علي إبقاء إيمريك لابورت، و فيرناندنينو لويز، و إيريك غارسيا بالإضافة إلي جلب صفقات جديدة للفريق في خط الدفاع.
وذكرت الصحيفة أنه لم يتم التفاوض مع أوتاميندي بشأن تجديد عقده مع الفريق مما يهدد مستقبله مع الفريق السماوي.
بينما ينتهي عقد جون ستونز مع السيتيزنز في عام 2020م وتتجه إدارة النادي لعرض اللاعب للبيع في سوق الأنتقالات الصيفية المقبلة.
ويذكر أن دفاع الفريق السماوي تلقي 20 هدفاً في الدوري الانجليزي هذا الموسم والذي يعد معدل مرتفع جداً من الأهداف هذا الموسم مقارنتاً مع الموسم الماضي.
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