هل يتم تأجيل يورو ٢٠٢٠ بسبب كورونا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

ذكرت بعض التقارير الصحفية أنه يوجد مشاورات في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبى لكرة القدم بشأن تأثير فيروس كورونا على بطولة يورو ٢٠٢٠، المزمع إقامتها فى الفترة من ١٢ يونيو إلى ١٢ يوليو فى ١٢ دولة أوروبية.



ونشرت جريدة "سبورت الكاتالونية" أنه يوجد إجتماعات تم عقدها اليوم، الاثنين، في مدينة أمستردام، بين جميع المنظمات المختصة بالبطولة، وأنه يتم النظر فى إتخاذ قرارات بديلة، فى حال تفشي خطر الإصابة بفيروس كورونا الذي قد ينطوى على إلغاء هذا الحدث الكروي الكبير. وكان الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "اليويفا" قد أصدر بيان ذكر فيه: "إنه لا يوجد سبب لإجراء تغييرات على البطولة التى تستمر شهرا، وتنطلق فى روما 12 يونيو المقبل، لكنه أكد أنه يراقب التطورات المتعلقة بالفيروس‪" ‬

Advertisements

وأضاف البيان، "الاتحاد الأوروبى لكرة القدم على اتصال بالسلطات المحلية والدولية المعنية بشأن فيروس كورونا وتطوره‪".‬

واختتم البيان "فى الوقت الحالى لا يوجد حاجة لتغيير أى شيء، سيتم الإبقاء على الأمر تحت التدقيق بصورة مستمرة".

وتبدأ البطولة الأوروبية بالافتتاح في مدينة روما بإيطاليا، وهي البلد الذي انتشر فيها فيروس كورونا بشكل كبير مؤخرًا، مما اضطر الاتحاد المحلي في إيطاليا لتأجيل عدد من المباريات في الدوري الإيطالي من أجل تجنب العدوي، وكان آخرها الكلاسيكو بين اليوفي والإنتر ميلان.