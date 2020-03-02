بشري سارة لعشاق النصر قبل مواجهة الفيصلي في الدوري السعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

كشفت تقارير صحفية سعودية،عن إقتراب ثنائي الفريق عبد الله مادو، وعبد الله الخيبري من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق،إستعداداً لمواجهة الفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين.



ويحل فريق النصر ضيفاً ثقيلاً علي نظيره الفيصلي، يوم السبت المقبل علي ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وأفادت صحيفة "الشرق الأوسط" ،اليوم الإثنين بإن الثنائي النصراوي سيجري فحوصات أخيرة علي موضع الإصابة غد الثلاثاء من أجل حسم دخولها التدريبات الجماعية من عدمه.

وأكدت الصحيفة أيضا بإن البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق طلب من الجهازين الطبي والفني تقريراً شاملاً لكل المصابين للوقف علي حالاتهم الفنية والبدينة.

ويدخل فريق النصر في حقبته 42 نقطة تضعه في المركز الثاني من جدول ترتيب المسابقة.