شكرا لقرائتكم تنس الطاولة يطالب مدير البطولة الكبرى فى قطر بنقاط المشاركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور إرسال إيميل "بريد الكترونى" إلى مدير البطولة الكبرى فى قطر، على خلفية منع لاعبى المنتخب من المشاركة في البطولة التي كان مقرر إقامتها بقطر اليوم بحجة الكورونا .

أكد معتز عاشور أن البطولة كان مقرر مشاركة اللاعبين فيها بدعوة خاصة من الاتحاد القطرى للعبة ، على أن يتحمل الأخير الإقامة ، ولكن ترجع أهمية البطولة لكونها تساهم في " الرانك" للاعبين .

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وأضاف عاشور أن الإيميل سيتم فيه إخطار مدير البطولة بتفاصيل و أسباب منع اللاعبين من المشاركة فى البطولة ، وكذلك المطالبة بنقاط المشاركة فى البطولة ، خاصة وأن لاعبى المنتخب تعرضوا للظلم من عدم المشاركة في البطولة ، و الذى جاء خارج عن إدارة الجانب المصرى .

ولم ينجو من قرار المنع سوى هبة حامد عضو مجلس إدارة الاتحاد ، و التي غادرت امس ، لحضور اجتماعات لجنة المرأة بالاتحاد ، وتتواجد حاليا في قطر ، بالإضافة غلى محمد الدولتلى مدير البطولة ، و الذى غادر قبل قرار المنع أيضا .

كانت قطر قد منعت دخول دينا مشرف لاعبة المنتخب الوطنى للمشاركة فى المنافسات، رغم أنها عائدة من تونس، وتحججت الدوحة في أسباب الرفض بأن اللاعبة قضت بضع ساعات فى مصر قبل انتقالها من بطولة المجر إلى كأس أفريقيا بتونس، وقضائها 14 يوما في مصر، من الممكن أن تحمل خلالها كورونا.