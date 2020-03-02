شكرا لقرائتكم مجدي عبد الغني: الزمالك هيبيع ساسي ومحمود علاء عشان الفلوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مجدي عبد الغني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، وعضو اتحاد الكرة المستقيل، عن مفاجأة صادمة لعشاق الزمالك، رغم النشوة التي يعيشها فريق الكرة مؤخرا والتتويج بلقبي السوبر الأفريقي والمصري الشهر الماضي.

وقال عبد الغني في تصريحات نشرها في مقطع مصور على صفحته الشخصية على تويتر، إن الزمالك استقر على بيع التونسي فرجاني ساسي صانع ألعاب الفريق الأبيض، ومحمود علاء مدافع وهداف الفريق والدوري المصري في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابع البلدوزر تصريحاته قائلا إن السبب في اتجاه الزمالك لبيع ساسي وعلاء هو مرور النادي بضائقة مالية تربك حسابات مجلس الإدارة وتدفعه للبحث عن حلول عاجلة للأزمة المادية التي يعاني منها الفريق والمجلس.

وأضاف عبد الغني، إن الزمالك سيحتاج لصفقات جديدة تعوض رحيل ساسي وعلاء لكن بقيمة مادية أقل، موضحا أن الزمالك ينتهج سياسة التغييرات بالجملة في كل فترة انتقالات التي تصل لـ 10 و12 لاعبا كل فترة.

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الزمالك يستعد لخوض مباراة الإياب بدور الـ8 بدوري ابطال أفريقيا أمام الترجي في تونس، الجمعة المقبلة بملعب رادس.

وأوضحت إذاعة "موزاييك" التونسية أنها علمت بحضور أكثر من 50 ألف مشجع في مباراة إياب ربع نهائي رابطة الأبطال الإفريقية بين الترجي الرياضي التونسي والزمالك المصري.

وأشارت الإذاعة التونسية إلى أن حضور أكثر من 50 ألف متفرج لمواجهة الترجي المقبلة يأتي ذلك بعد غياب جمهور الفريق عن مدرجات رادس لمدة أشهر.

وحقق الزمالك فوزاً مهماً على الترجي في ذهاب دور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء أمس الجمعة، في اللقاء الذي احتضنه ستاد القاهرة.