شكرا لقرائتكم وائل جمعة: معلول نسر الأهلى الطائر.. مكسب كبير ربنا يحميه للأحمر وتونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد وائل جمعة مدافع الأهلى ومنتخب مصر السابق، بالنجم التونسى على معلول لاعب الأهلى، واصفا إياه بنسر الأهلى الطائر.

ونشر صخرة الأهلى السابق على حسابه الشخصى بموقع "تويتر" صورة لظهير الأهلى قائلا: معلول نسر الأهلي الطائر.. لاعب بشخصية وأداء مميز دائما ما يقدم أفضل ما عنده لمصلحه الفريق.. مكسب كبير ربنا يحميه للأهلي ولتونس".

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ونجح على معلول في قيادة الأهلى لتحقيق انتصار مهم بهدفين نظيفين على صن داونز الجنوب أفريقيا، في المباراة التي أقيمت بينهما السبت الماضى في استاج القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، بعدما سجل هدفى المباراة.

وتضم قائمة الأهلى في جنوب أفريقيا، كلا من:محمد الشناوي، وعلى لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود متولي، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدى قفشة، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايى، وجيرالدو، ومحمد هانى.