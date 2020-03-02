شكرا لقرائتكم من يعوض رحيل إكرامى في الأهلي الموسم القادم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ارتبط اسم شريف اكرامى حارس مرمى النادي الأهلي بالرحيل عن ناديه لصفوف بيراميدز نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد نجاح عبد الله السعيد فى إقناع شريف إكرامي بالانتقال لبيراميدز، كما حضر السعيد جلسة توقيع الحارس الدولى لمدة 3 سنوات، ووضع شريف إكرامى شرطاً قبل التوقيع هو إلغاء التعاقد حال توصله لاتفاق لتجديد عقده مع الأهلي، خاصة أن عقده مع الفريق الأحمر ينتهى بنهاية الموسم الجارى، وبالتالى يحق له التوقيع لأى نادٍ والانتقال إليه بنهاية الموسم الجارى.

ولكن السؤال من يعوض شريف اكرامى في الأهلي حال رحيله؟

مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أكد أنه لن يتم التعاقد مع حارس مرمى جديد حال رحيل اكرامى ولكن سيتم الإبقاء على محمد الشناوى وعلي لطفي فيما سيتم الاعتماد على حارسي فريق الشباب مصطفي شوبير وأحمد طارق سليمان بشكل أكبر، وذلك لعدم وجود حراس مميزين على الساحة من وجهة النظر الأهلاوية.

وخرج إكرامى من حسابات الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، بعدما أبلغ اللاعب الإدارة برحيله رسمياً بسبب عدم مشاركته بشكل أساسى من ناحية، ولتأخر إدارة الأهلى فى انهاء ملف تمديد عقده من ناحية أخرى.

وكان شريف إكرامى أصدر بياناً أعلن فيه رحيله عن القلعة الحمراء نهاية الموسم، وذلك بعد ساعات من عودة الفريق الأحمر من السودان عقب مواجهة الهلال السودانى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1 بين الفريقين ليتأهل الأهلى برفقة النجم الساحلى للدور التالى.

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