شكرا لقرائتكم ياسر رضوان: مواجهة الأهلي وصن داونز أسهل من الزمالك والترجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى ياسر رضوان نجم الأهلي السابق، أن مواجهة الأحمر أمام صن داونز المقرر لها السبت المقبل في إياب دور ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا أسهل من لقاء الزمالك والترجي التونسي المحدد له الجمعة المقبلة في نفس الدور برادس.

وقال رضوان في تصريح لـ"الخليج 365"، إن الأهلى فرص تأهله أسهل في ظل أنه يمتلك أكثر من سيناريو التعادل السلبى أو خسارة لا تزيد عن واحد أو الخسارة بثنائية والإحتكام لركلات الجزاء بعدما إنتهى لقاء الذهاب بثنائية لصالح الأحمر عن طريق على معلول، مشيرا إلى أن فريق صن داونز خطر ويعرف جيدا لعب كرة القدم .

أما عن لقاء الزمالك والترجي ، فوصفه رضوان بالأصعب بسبب دخول هدف في مرمى الفريق الأبيض في مباراة الذهاب بالرغم من تسجيل 3 أهداف في مرمى الفريق التونسى .

وأشار رضوان، إلى أن الهدف الذى أحرزه الفريق التونسى في مرمى الزمالك أعطى أمل للترجى ، مؤكدا أن المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون يستطيع إدارة اللقاء و تحقيق الفوز مثلما فعل في مبارتى السوبر المحلى والأفريقي مؤخرا .

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وتضم قائمة الأهلى في جنوب أفريقيا، كلا من:محمد الشناوي، وعلى لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود متولي، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدى قفشة، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايى، وجيرالدو، ومحمد هانى.

ووصلت بعثة الفريق جوهانسبرج واستقلت حافة لمدة ساعة حتى وصلت مدينه بريتوريا التى تستضيف المباراة.

فيما حجز مسئولو الزمالك لتدريب الفريق الأربعاء المقبل على استاد المنزه، وهو أول مران للفريق فى تونس، فى إطار الاستعدادات لمواجهة الترجى التونسى التى ستجمع بينهما فى التاسعة مساء الجمعة المقبل، فى إياب دور ربع النهائى منافسات منافس بطولة دورى أبطال إفريقيا، التى ستقام على استاد رادس.

ومن المقرر أن تُسافر بعثة الزمالك، التى يرأسها أحمد جلال إبراهيم مساء غد الثلاثاء، إلى تونس على متن طائرة خاصة، استعدادا لخوض مباراة الترجى التونسى.