شكرا لقرائتكم تاريخ مواجهات الأهلي مع أندية جنوب أفريقيا قبل موقعة صن داونز الحاسمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يحل فريق الأهلي المصري ضيفا ثقيلا على نظيره صن داونز بطل جنوب افريقيا فى اياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال افريقيا ، والمقرر لها في الثالثة عصر السبت المقبل 7 مارس على ملعب استاد بريتوريا، بعدما حسم لقاء الذهاب بثنائية على معلول دون رد.
ويستعرض الخليج 365 تاريخ مواجهات الأهلي مع أندية جنوب إفريقيا قبل القمة الحاسمة والفاصلة ضد صن داونز .
وواجه الأهلى فرق جنوب أفريقيا فى 22 مباراة فى مختلف المسابقات الأفريقية، الفوز كان حليف الأهلى فى 10 مباريات، وسيطر التعادل على نتيجة 6 مباريات، فيما خسر الأهلى 6 مباريات.
التقى الأهلى 7 فرق من جنوب أفريقيا هي: صن داونز 6 مباريات، وأورلاندو بيراتس 6 ، وأياكس كيب تاون 2 ، وبلاتينيوم ستارز 2 ، وسوبر سبورت 2 ، وبيديفست 2 ، وكايزر تشيفز "مواجهة واحدة".
على مدى مواجهات الأهلى وفرق جنوب أفريقيا نجح لاعبو الأهلى فى هز شباك فرق جنوب أفريقيا 29 مرة، بينما استقبلت شباكه 22 هدفًا، ويعد خالد بيبو، مهاجم الأهلى الأسبق، الهداف التاريخى للأهلى فى مواجهات فرق جنوب إفريقيا برصيد 4 أهداف.
ويعتبر حسام عاشور أكثر اللاعبين ظهورًا فى مواجهات الأهلى أمام فرق جنوب أفريقيا بعدما سجل وجوده فى 14 مباراة.
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