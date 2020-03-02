شكرا لقرائتكم ملعب بوشكاش يستضيف نهائي الدوري الأوروبي 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر المكتب التنفيذي بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يوم الاثنين إقامة المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي عام 2022 بملعب "بوشكاش أرينا" بالعاصمة المجرية بودابست.
وجاء القرار في اجتماع أقيم في العاصمة الهولندية أمستردام، على هامش اجتماع الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء، وقرعة بطولة دوري الأمم الأوروبية.
وفي وقت سابق كان قد تم إسناد تنظيم المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا عام 2022 إلى مدينة ميونخ الألمانية.
ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا في العام الجاري في العاصمة التركية إسطنبول، فيما يقام نهائي الدوري الأوروبي في مدينة جدانسك الأوكرانية، بينما تستضيف مدينة سان بطرسبرغ الروسية نهائي دوري الأبطال ومدينة إشبيلية الإسبانية نهائي الدوري الأوروبي في عام 2021.
ولم يكشف حتى الآن عن المدينة التي ستستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2021- 2022.
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