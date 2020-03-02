شكرا لقرائتكم بيكيه: برشلونة فرط بالفوز على "أسوأ" نسخة لريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى جيرارد بيكيه مدافع برشلونة أسفه على فشل فريقه في إحكام قبضته على سباق لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم عقب خسارته 2-صفر أمام مستضيفه ريال مدريد في مباراة القمة يوم الأحد بعد أن هيمن على الشوط الأول وفشل في الاستفادة من الفرص التي أتيحت له.

ودخل برشلونة المباراة وهو متقدم بنقطتين على ريال في صدارة الدوري الإسباني لكنه وجد نفسه الآن متأخرا وراء غريمه التقليدي. وأهدر كل من ليونيل ميسي وأرتور ميلو وأنطوان غريزمان فرصا حقيقية للتسجيل لكن ريال ظهر بشكل أكثر قوة في الشوط الثاني وهز الشباك عن طريق فنيسيوس جونيور وماريانو دياز ليتقدم بفارق نقطة واحدة في الصدارة.

وأبلغ بيكيه الصحفيين: سيطرنا على المباراة في الشوط الأول، الذي كان أسوأ ما شاهدته من مدريد في كل السنوات التي لعبت فيها في سانتياغو برنابيو، لقد أتيحت لنا فرصة للإعلان عن نوايانا وإذا كنا نجحنا في استغلال الفرص كانت مهمتهم ستصبح أصعب كثيرا.

وتابع : خرجوا من المباراة وهم يشعرون بأنهم في غاية القوة بينما نشعر نحن بالإحباط لكننا لم نخرج من المنافسة. أعتقد أن الوقت لا يزال متاحا للفوز بالدوري.