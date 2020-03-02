أستون فيلا يستعين بنشيد جمهور الأهلي ويعلّق على صورة لجماهيره: «جمهوره ده حماه»

نشر الحساب الرسمي لنادي أستون فيلا الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لجماهيره خلال مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم.

وعلّق حساب أستون فيلا باللغة العربية مستعيناً بمقطع من نشيد جمهور النادي الأهلي، حيث كتب قائلاً: جمهوره ده حماه".

Advertisements

وتوّج مانشستر سيتي بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية بعد فوزه على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت مساء امس الأحد.

وأحرز هدفيّ السيتي كل من الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، والإسباني رودريجو، في الدقيقتين 20 و30 على الترتيب، بينما سجل التنزاني مبوانا ساماتا، هدف أستون فيلا الوحيد في الدقيقة 41.

وبهذا اللقب، يكون السيتي قد حصد البطولة للمرة الثالثة على التوالي والسابعة في تاريخه، بينما فشل أستون فيلا في التتويج باللقب للمرة السادسة والأولى منذ موسم 1995- 1996.