تقارير: إقامة مباراة العودة بين سان جيرمان ودورتموند بدون جمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس- (د ب أ):

كشفت تقارير صحفية في فرنسا أن من الممكن إقامة مباراة العودة بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني في باريس في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بدون جمهور.

وكتبت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية الإقليمية اليوم الاثنين أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) لم يبت في هذا الأمر بعد.

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تجدر الإشارة إلى أن فرنسا حظرت مطلع الأسبوع الجاري كل المحافل التي يزيد عدد حضورها عن 5000 شخص بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد، ويسري هذا القرار بالدرجة الأولى حتى الآن على المحافل التي تقام في القاعات المغلقة وبعض الأحداث الرياضية أيضا باستثناء الأحداث التي تقام في الاستادات.

وأضافت الصحيفة أن ماركوينيوس لاعب باريس سان جيرمان، أعرب عن رفضه لمقابلة دورتموند بدون جمهور، وقال" نريد أن يكون الجمهور إلى جانبنا، وإذا كان الحال كذلك (بدون جمهور)، فإننا سنطلب إلغاء المباراة".

ومن المقرر أن تقام المباراة في الحادي عشر من مارس الجاري، وقد انتهت مباراة الذهاب في دورتموند لصالح الفريق الألماني بهدفين مقابل هدف.