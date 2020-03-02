تونس تعلن استعدادها لتأمين مواجهة الزمالك والترجي في أفضل صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أعلنت وزارة الشباب والرياضة التونسية استعداد بلادها التام لاستقبال الزمالك وتنظيم مباراته أمام الترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بأفضل صورة.

وعقدت الوزارة التونسية اجتماعات بحضور الوزير أحمد قعلول من أجل تأمين مواجهتي الزمالك والترجي، والنجم الساحلي والوداد المغربي في إياب ربع النهائي.

وأشار البيان الذي نشرته وزارة الشباب والرياضة التونسية إلى أن الاجتماع عمل على النظر في مختلف الإجراءات التنظيمية للمباراتين من أجل توفير كل الظروف الملائمة للتأمين المثالي.

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وحضر الاجتماع ممثلي الاتحاد التونسي لكرة القدم وناديي الترجي والنجم الساحلي من أجل حرص الجميع على خروج المباراتين دون أي أزمات.

وأكد البيان على قدرة تونس على تأمين المباراتين بأفضل صورة لما لها من إمكانيات بشرية وأمنية ولوجستية على أعلى مستوى، من أجل سلامة الجماهير وبعثتي الزوار.

يذكر أن الزمالك كان قد نجح في الفوز باستاد القاهرة (3-1) في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على الترجي التونسي، بينما فاز الوداد في المغرب (2-0) على النجم الساحلي.