منافسا لميسي ونيمار.. رقم قياسي لصلاح آخر 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

أظهرت إحصائية استعرضها المركز الدولي للدراسات الرياضية "CIES" تصدر المصري محمد صلاح قائمة أكثر لاعبي ليفربول صناعة للفرص في السنوات الثلاث الأخيرة، بينما حل في المركز الثامن بالقائمة ذاتها، التي تصدرها الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني.

واستعرض "CIES" المتخصص في مجالات البحث والإحصاء ثلاث قوائم لأفضل لاعبي كرة القدم خلقًا للفرص في الدوريات الخمسة الكبرى، في السنة الأخيرة، وفي الثلاث والخمس سنوات الماضية، وتصدر ميسي القائمتين الأخيرتين، بينما يتصدر مواطنه أنخيل دي ماريا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي قائمة العام الحالي.

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وصنع صلاح 43 فرصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بمعدل فرصة/213 دقيقة، بينما تربع ميسي بأريحية على قمة تلك القائمة، بعدما صنع 95 فرصة، بمعدل فرصة/91 دقيقة، قبل توماس مولر، كيفن دي بروين، أنخيل دي ماريا، بابو جوميز، ونيمار على الترتيب.

وبين لاعبي ليفربول جاء خلف صلاح كل من روبيرتو فيرمينو الذي صنع 32 فرصة، أندرو روبيرتسون الذي صنع العدد ذاته، ترينت أليكساندر أرنولد الذي صنع 28 فرصة وساديو ماني الذي صنع 24 فرصة.

وفي قائمة العام الأخير تفوق ترينت أليكساندر أرنولد على صلاح، حيث احتل المركز السادس بعدما صنع 21 فرصة، خلف دي ماريا، مولر، ميسي، دي بروين وجوميز على الترتيب، بينما جاء روبيرتسون في المركز الثاني بين لاعبي ليفربول، بعدما صنع 15 فرصة، متفوقًا بفرصة وحيدة أمام صلاح.