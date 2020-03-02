كلوب يتحدث عن.. إلغاء الموسم بسبب كورونا..ويدافع عن لوفرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن مواجهة تشيلسي مساء غد الثلاثاء في الجولة الخامسة من بطولة كأس الاتحاد، إلى جانب الإشادة بفرانك لامبارد مدرب البلوز، كما تطرق للحديث عن الشائعات التي زعمت احتمالية إلغاء الموسم بسبب فيروس كورونا، الأمر الذي يعني عدم تتويج الريدز بالبطولة الغائبة منذ 30 عامًا.
وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفربول وتشيلسي قال كلوب: "جو جوميز وجيمس ميلنر جاهزان لرحلة تشيلسي يوم الثلاثاء".
وأضاف: "لا أعتقد أن هناك إصابات جديدة، عاد جو وميلنر، هندرسون وشاكيري مازالا خارج حساباتنا".
وكان جوميز قد غاب عن مشاركة فريقه في الخسارة أمام واتفورد بالجولة الـ28 من بريميرليج بسبب مشكلة بسيطة في اللياقة البدنية، في حين اشتكى جيمس ميلنر من حالة إجهاد العضلات.
وعن الانتقادات التي تعرض لها ديان لوفرين عقب الهزيمة بثلاثية أمام واتفورد قال كلوب: "إذا أراد الناس إلقاء اللوم على لوفرين في هزيمتنا فهذ ليس عدلَا، لقد كان تحديا هائلا لديان أن يلعب ضد تروي ديني".
وعن مواجهة لامبارد قال المدرب الألماني: "أرى أنه يقدم عمل رائع، يعجبني المشروع الذي يعمل عليه، وجود هذا القدر من اللاعبين الشباب المثيرة أمر رائع للقتال من أجل التأهل إلى دوري الأبطال".
وبسؤاله عن الشائعات التي زعمت احتمالية إلغاء الموسم بسبب فيروس كورونا، ما يعني عدم تتويج ليفربول بالدوري (بعدما اقترب من حسم اللقب)، رد لكوب قائلًا: "لا أستطيع تصديق أن مشجعي ليفربول يفكرون في الأمر، إذا تم إلغاء الموسم فأي الفرق التي ستشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".
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