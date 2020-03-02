الهلال السعودي يُحذر لاعبيه من السفر خارج المملكة بسبب "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

حذرت إدارة نادي الهلال السعودي، لاعبي الفريق من السفر إلى خارج السعودية خلال الإجازة الممنوحة لهم بعد تأجيل مباراة الفريق أمام باختاكور الأوزبكي، والتي كان مقرر إقامتها الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة الهلال طالبت لاعبي الفريق بالحذر من السفر خارج البلاد، وبشكل خاص البلاد التي تم اكتشاف حالات إصابة بها بفيروس كورونا.

وأضافت أن الإدارة طالبت اللاعبين بضرورة توخي الحذر حرصا على سلامتهم في ظل تفشي المرض في عدد من البلدان.

وكان الاتحاد الآسيوي قام بتأجيل عدة مباريات بدوري أبطال آسيا بعد تفشي مرض كورونا في عدد من البلدان.