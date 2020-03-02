الاتحاد الأوروبي يناقش إمكانية إلغاء بطولة يورو 2020 بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):

تناقش اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) التأثير المحتمل لانتشار فيروس كورونا، على نهائيات كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2020).

وستركز المحادثات الأولية في الاجتماع المقرر بالفعل في أمستردام، على بحث الاحتياطات التي ستتخذ أو السيناريوهات المرتبطة بإمكانية إلغاء البطولة.

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ومن المفترض أن تقام نهائيات يورو 2020 بين 12 يونيو و12يوليو، في 12 دولة أوروبا، وستفتتح المنافسات في العاصمة الإيطالية روما.

وفي الأيام الماضية، شهدت إيطاليا تأجيل العديد من مباريات كرة القدم منها مباريات في دوري الدرجة الأولى، بسبب تسجيل حالات إصابة بالفيروس في المناطق الشمالية من إيطاليا.

وتجدر الإشارة إلى أن أمستردام ستستضيف الثلاثاء، اجتماع الجمعية العمومية لليويفا (كونجرس اليويفا) وقرعة دوري أمم أوروبا.