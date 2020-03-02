وزير الرياضة التونسي يعقد اجتماعًا لبحث ترتيبات مباراة الزمالك والترجي

عقد وزير الشباب والرياضة التونسي أحمد قعلول اليوم الاثنين اجتماعًا خصص للنظر في مختلف الإجراءات التنظيمية وتوفير الظروف الملائمة لضمان تأمين مباراة الترجي والزمالك بالإضافة إلى مباراة النجم الساحلي والوداد المغربي.

ومن المقرر أن يستضيف الترجي التونسي نظيره الزمالك يوم الجمعة

على ملعب رادس، في حين يستضيف النجم الساحلي نظيره الوداد البيضاوي المغربي يوم السبت المقبل.

وأكد الوزير خلال هذه الجلسة التي حضرها عدد من الإطارات العليا للوزارة والقيادات الأمنية بالإضافة إلى ممثل عن

الجامعة التونسية لكرة القدم وممثلي الفريقين حرص كل الأطراف المتداخلة من أجل توفير كل الضمانات لإنجاح هذا الحدث الكروي.كما أشار الوزير إلى أن تونس لها من الامكانيات البشرية والأمنية واللوجستية ما يؤهلها إلى إنجاح هذا الحدث على مختلف الأصعدة وشدد على توفير جميع الظروف الملائمة على مستوى سلامة الجماهير وبعثة الفرق الزائرة.