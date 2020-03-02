باتريك كادو يقود تشكيل الإسماعيلي أمام الإنتاج الحربي

أعلن الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي عن تشكيل الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي وديًا. ويواجه الدراويش الإنتاجد الحربي ضمن برنامج الاستعداد للقاء الجونة يوم 9 مارس الجارى فى الأسبوع الــ18 بمسابقة الدورى المصري الممتاز. الجونة يوم 9 مارس الجارى فى الأسبوع الــ18 بمسابقة الدورى المصري الممتاز. وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي.. حراسة المرمى .. محمد فوزى Advertisements خط الدفاع .. ابراهيم ابو اليزيد – باهر المحمدى – محمد هاشم اسامة ابراهيم خط الوسط .. دونجا – محمد الضرف أمامهم .. محمد الشامى – أحمد مدبولى – همام طارق فى الهجوم .. كادو

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