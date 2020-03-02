يورجن كلوب يعلق على احتمالية إلغاء الدوري الإنجليزي بسبب "كورونا"

رد الألماني يروجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول الإنجليزي، على ما يتردد بشأن إلغاء مسابقة البريميرليج لهذا الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم.
وقال كلوب في تصريحات أثناء المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام تشيلسي بكأس الاتحاد الإنجليزي والمقرر لها غدًا الثلاثاء، " لا يمكنني تصديق فكرة إلغاءالدوري الإنجليزي وكذلك لا أعتقد تفكير جماهير ليفربول في الأمر بسبب تفشي فيروس كورونا".
وتابع كلوب متسائلًا " إذا تم إلغاء البريميرليج فمن سيشارك في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي الموسم المقبل".
وكانت تقارير صحفية بريطانية أشارت إلى احتماليةإلغاء الدوري الإنجليزي هذا الموسم بسبب وفاء كورونا المنتشر حول العالم.
وبسؤاله عن مواجهة تشيلسي بكأس الاتحاد رد قائلًا " لايوجد لدينا إصابات قبل المباراة فـ ميلنر وجوميز سيعودان أمام البلوز باستثناء شاكيري وهندرسون اللذان سيغيبان عن المباراة".
وينفرد ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي لهذا الموسم برصيد 79 نقطة، بفارق 22 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، ليقترب الريدز من التتويج باللقب العام منذ 30 عامًا.
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