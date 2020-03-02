رسميًا.. سكرتير عام الكاف يستقيل من منصبه

قدم المغربي معاذ حجي السكرتير العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، استقالته من منصبه اليوم الاثنين. من منصبه اليوم الاثنين. ولم يفصح حجي عن أسباب قرارات المفاجيء بعدما قدم استقالته اليوم دون مقدمات، الأمر الذي أثار حالة من الجدل داخل الكاف.

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