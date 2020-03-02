نتائج مميزة لإسكواش الصيد في بطولة اتحاد اللعبة

حققَّ فريق الاسكواش بنادى الصيد المصرى على مراكز جيدة خلال منافسات بطولة الاتحاد المصرى للاسكواش التى أقيمت علي ملاعب نادي بلاك بول بالتجمع الخامس خلال الفترة من 26 فبراير حتى 1 مارس.
وجاءت النتائج كالتالي..
حصل اللاعب عمرو خالد عبدالمنعم المركز الأول ، كما حصل اللاعب عمار أحمد الطيب علي المركز الثانى، وحصلت اللاعبة نادية تامر محمود علي المركز الثالث تحت11 سنة، بينما حقق اللاعب على تامر جمال علي المركز السادس تحت 13 سنة، كما حصلت اللاعبة حبيبة محمد سليمان علي المركز السادس تحت 11 سنة، وأخيرًا حصل اللاعب حمزة مهدي الطيب علي المركز السابع تحت 11 سنة.
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