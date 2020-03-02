الزمالك يتدرب على ملعب المنزه بتونس الأربعاء استعدادًا لمواجهة الترجي

واصل هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والموجود حاليًا في تونس لتجهيز إجراءات إقامة بعثة الفريق في تونس. قام زادة بالحجز لتدريب الفريق يوم الأربعاء المقبل على ستاد المنزه، وهو أول مران للفريق في تونس. المنزه، وهو أول مران للفريق في تونس. تسافر بعثة الفريق مساء غدٍ الثلاثاء لخوض مباراة الإياب أمام الترجي التونسي بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. أبطال أفريقيا. وكان هاني زادة، عضو مجلس الإدارة، سبق البعثة إلى تونس. يذكر أن الزمالك حقق فوزًا ثمينًا على نظيره الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

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