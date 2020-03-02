الرجاء المطروحي يستعد لمباراة الأوليمبي بمعسكر مغلق

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المطروحي في معسكر مغلق عصر اليوم الاثنين بأحد الفنادق في برج العرب بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة الأوليمبي.
ويكون المعسكر بقيادة العرب تحت قيادة نبيل محمود رامبو المدير الفني لفريق الرجاء المطروحي.
ومن المقرر أن يستضيف فريق الأوليمبي نظيره الرجاء المطروحي غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة دوري القسم الثاني في مجموعة بحري وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية ونصف عصرًا بتوقيتالقاهرة.
ويحتل الرجاء المطروحي المركز الخامس برصيد 25 نقطة جمعهما من 15 مباراة حقق الفوز في 7 وتعادل في 4 وتلقى الهزيمة في مثلهما.
بينما يحتل الأوليمبي المركز العاشر برصيد 15 نقطة جمعهما من 15 مباراة حقق الفوز في 4 وتلقَّى الهزيمة في ثمانية وتعادل في ثلاثة.
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