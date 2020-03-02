يايا توريه يقترب من الانضمام إلى ضمك السعودي

دخل نادى ضمك في مفاوضات مع الإيفواري يايا توريه لاعب برشلونة ومانشستر سيتي السابق للحصول على خدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة. وكشفت تقارير صحفية سعودية أن نادي ضمك دخل في مفاوضات جادة مع اللاعب ليكون بديلًا للبرازيلي رافاييل كوستا الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة. تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة. وانتهي عقد توريه مع فريق تشينجداو هوانجاي الصيني ويحق للاعب التوقيع لأي فريق. ولعب توريه صاحب الـ ٣٦ عامًا في أكثر من نادي أبرزهم موناكو الفرنسي، برشلونة الإسباني، مانشستر سيتي وأولمبياكوس اليونانى وتشينجداو هوانجاي الدوري الصيني. الفرنسي، برشلونة الإسباني، مانشستر سيتي وأولمبياكوس اليونانى وتشينجداو هوانجاي الدوري الصيني. يستعد نادى ضمك لمواجهة فريق الوحدة يوم الجمعة ٦ مارس، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ٢١ من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. ويحتل نادي ضمك المركز الخامس عشر بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة.

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