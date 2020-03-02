رياضة | كلوب يتحدث عن مواجهة تشيلسي وأصداء الهزيمة من واتفورد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يتحدث عن مواجهة تشيلسي وأصداء الهزيمة من واتفورد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إن فريقه ينتظره مواجهة هامة غدًا أمام تشيلسي ضمن مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأضاف كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"الجميع يتوقع منا الفوز على تشيلسي وهذا صعب جداً سيقحمون فريق محنك جداً، بيدرو وجيرو وويليان لاعبين دكة وسيشاركون".

وتابع :"ليس هنالك مرشح للفوز سوى تشيلسي لأنه سيلعب على أرضه".

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وعن الهزيمة أمام واتفورد قال :"بصراحة لم يكن اليوم الذي أظهرنا فيه التزامنا المثالي واتفورد دافع بخطة 6-3-1 ويصعب جداً اللعب امامها وعليك تغيير الأسلوب. ببداية الشوط الثاني شعرت بأننا سنفعل شيئاً لكن استقبلنا هدفين بعد سلسلة من الأخطاء".

وحول توقف سلسلة اللاهزيمة رد :"لسنا بحاجة لأحد ليخبرنا كيف علينا التعامل بشكل افضل عند انتهاء سلسلة قياسية نعم لم أكن سعيداً مع الأداء لكني كنت متأكد أن تلك الهزيمة ستحصل في وقت ما".

وأشار :"نريد التأهل، هذه الخطة آمل ان يراها الجميع كذلك، الأمر لا يتعلق بالولاء فهم الشبّان سيكونون جزءًا من الاحتفالات بما سنحققه لكن هل سيلعبون غداً؟ لا أعرف".

وواصل :"لكن بالطبع لن يكون مثل الفريق الذي واجه استون فيلا وشروزبيري الذي كان [الريدز] فريق كأس إنجلترا مناسب".