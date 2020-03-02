رياضة | تصريح غريب من نجم برشلونة بعد الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح غريب من نجم برشلونة بعد الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الهولندي فرانكي دي يونج متوسط ميدان فريق برشلونة إن خسارة فريقه أمس أمام ريال مدريد بالكلاسيكو كانت صعبة لكن ما زال فريقه في المسار الصحيح.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الإثنين :"كانت ليلة صعبة، لأن الخسارة تكون صعبة علينا، وأكثر من ذلك إذا كانت مباراة كلاسيكو.. كان يمكن أن نتقدم بالنتيجة في الشوط الأول، كنا نستحق اكثر، ولكن في الشوط الثاني كان ريال مدريد أفضل، وضغطوا علينا، ولم نتمكن من الخروج بالكرة".

Advertisements

وزاد: "أعتقد أنه من خلال ما شاهدناه في المباريات الاخيرة، يمكننا أن نرى أن هناك تحسنا لدينا".

وأشار: "نحن في المسار الصحيح، ويجب أن نتحسن أكثر، ولا يزال هناك كثير من المباريات متبقية في الليجا وسنحارب حتى النهاية.. الفارق مجرد نقطة واحدة فقط، سنقاتل حتى النهاية".