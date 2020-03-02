رياضة | مدافع برشلونة يشتم مهاجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع برشلونة يشتم مهاجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت خلال مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة مشادة كلامية بين الجناح البرازيلي فينسيوس والمدافع جيرارد بيكيه، وانتهى اللقاء بفوز الملكي بنتيجة 2/0.

وسلطت الكاميرات على لقطة ​المشادة بين ​جيرارد بيكيه​ و​فينيسيوس​، حين طالب مهاجم ​ريال مدريد​ البرازيلي بركلة جزاء، فواجهه بيكيه وقال له: "لكن هل أنت مجنون أو ما هو الخطأ معك؟ هل أنت مجنون؟".

وقف بيكيه في وجه فينيسيوس الذي وقع في منطقة الجزاء وقال له: "أنا لا ألمسك، لم ألمسك"، بينما قال له البرازيلي أنه كان آرثر هو اوقعه داخل المنطقة. وانتهى الجدال عند هذا الحد ولم تكن هناك ركلة جزاء.

يذكر أن انتهت مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو بنتيجة هدفين مقابل لاشئ سجل الهدفين فينسيوس وماريانو دياز ليحتل الملكي صدارة الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة ووقف رصيد برشلونة عند 55 نقطة في المركز الثاني .