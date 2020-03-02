رياضة | هل يواجه الأهلي فيروس كورونا في جنوب إفريقيا.. السفارة المصرية ترد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يواجه الأهلي فيروس كورونا في جنوب إفريقيا.. السفارة المصرية ترد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تطمينات من جانب السفارة المصرية في جنوب إفريقيا بشأن فيروس كورونا.

وأكد مسئولو السفارة المصرية في جنوب إفريقيا لبعثة الفريق الأحمر بعدم وجود فيروس كورونا في جنوب إفريقيا ولم يصل هناك وفقًا لتأكيدات منظمة الصحة العالمية.

وكانت بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد وصلت صباح اليوم الاثنين إلى مدينة بروتوريا بجنوب إفريقيا استعدادًا لمواجهة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز بهدفين دون رد على صن داونز أول أمس السبت في مباراة الذهاب والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي وبحضور ٣٠ ألف متفرج.