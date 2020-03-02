رياضة | تحكيم جابوني لمباراة الإياب بين بيراميدز وزاناكو الزامبي بالكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحكيم جابوني لمباراة الإياب بين بيراميدز وزاناكو الزامبي بالكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، عن موعد وحكام مباراة بيراميدز وزاناكو بطل زامبيا في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونجح بيراميدز في العودة من لوساكا بفوز كاسح بثلاثية نظيفة سجلها علي جبر ومحمد فاروق وعبد الله السعيد، ليقطع الفريق نصف المسافة نحو التأهل للدور نصف النهائي من البطولة القارية.

وتقرر إقامة مباراة الإياب على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، في الثالثة عصر يوم الأحد، ٨ مارس الجاري، بطاقم تحكيم من دولة الجابون.

ويدير اللقاء الحكم الجابوني، إيريك أوتوجو كاستان على أن يعاونه يايا عيسى من دولة تشاد، فيما المساعد الثاني من الجابون، ديتسوجا بوريس، والحكم الرابع بيير أتشو من الجابون كذلك.