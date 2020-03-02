رياضة | رانجنيك على أعتاب تدريب ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رانجنيك على أعتاب تدريب ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية صادرة اليوم، أن الألماني رالف رانجنيك أصبح على أعتاب تولي تدريب فريق ميلان خلال الموسم المقبل.

وذكرت شبكة "فوتبول إيطاليا" نقلاً عن صحيفة بيلد الألمانية، أن رانجنيك أخبر معاونيه بأنه سيلتحق بالميلان خلال الموسم المقبل.

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وأضافت التقارير، أن صاحب الـ61 عاماً سيصطحب الفريق المعاون له بالكامل لميلان، ليتولى مشروعاً طويل الأمد لإدارة فريق كرة القدم.

وسيعني ذلك أن أيام الثنائي باولو مالديني وزفونمير بوبان أصبحت معدودة داخل الروسونيري، حيث سيتولي رانجنيك إدارة مشروع للفريق، يشمل الجانب الفني، والجانب الإداري الخاص بالتعاقدات والبحث عن المواهب.

وتولى رانجنيك تدريب فريق لايبزج في وقت سابق، قبل أن يتولى الإشراف على شركة "ريد بول" الرياضية، والتي تدير ناديي ريد بول سالزبورج النمساوي ولايبزج الألماني.