رياضة | بدء اجتماع لجنة التظلمات بالجبلاية بحضور وفد قانوني من الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء اجتماع لجنة التظلمات بالجبلاية بحضور وفد قانوني من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلق منذ قليل اجتماع لجنة التظلمات برئاسة عادل الشوربجي، في مقر الجبلاية بالجزيرة، للنظر في تظلمات ناديي الأهلي والزمالك، التي تقدموا بها بشأن عقوبات السوبر المصري، وتحديدًا في العقوبات البعيدة المدى، حيث تم إيقاف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر ادارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إرسال وفد قانوني من النادي، إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل إطلاع اللجنة على بعض المستندات مدعومة بلقطات الفيديو الخاصة، من أجل تخفيف العقوبة على محمود كهربا لاعب الفريق.

واتخذت لجنة الانضباط برئاسة سيد بنداري، قرار بإيقاف محمود كهربا حتى نهاية الموسم الجاري، على خلفية اشتباكاته مع لاعبي الزمالك، بمباراة السوبر المصري الأخيرة.

وسقط الأهلي، في فخ الهزيمة بركلات الجزاء الترجيحية أمام الزمالك، بنتيجة 4-3، في المباراة التي أقيمت منذ أسبوعين بملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية.