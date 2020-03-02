رياضة | بيكهام يسعى لضم نجم ليفربول السابق إلى إنتر ميامي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيكهام يسعى لضم نجم ليفربول السابق إلى إنتر ميامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر نجم ليفربول الإنجليزي السابق ومهاجم فريق طرابزون سبور التركي، دانيال ستوريدج فسخ تعاقده مع ناديه التركي اليوم، بعد عقد إتفاق بينه وبين النادي.

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن ستوريدج وافق على الإنضمام لفريق إنتر ميامي الأمريكي، والذي يمتلكه أسطورة كرة القدم الإنجليزية دافيد بيكهام.

وأصبح ستوريدج حراً الآن بعد فسخ التعاقد مع طرابزون، وبالتالي يحق له التوقيع لأي فريق، شرط أن يكون باب الأنتقالات مفتوحاً لديه.

Advertisements

وأشار أحد الصحفيين الأتراك، أن ستورديج في طريقه للدوري الأمريكي، وبالتحديد في فريق إنتر ميامي.

وبدأ فريق إنتر ميامي مشواره في دوري المحترفين الأمريكي بالأمس، بالسقوط أمام فريق لوس أنجلوس.

وخاض ستوريدج 16 مباراة مطلع هذا الموسم مع الفريق التركي الذي إنضم له الصيف الماضي، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى.

يبلغ ستوريدج من العمر 30 عاماً، وكان أحد أفضل المهاجمين في إنجلترا، قبل أن تلاحقه لعنة الإصابات.