رياضة | أزمة جديدة تورط الترجي وتنعش أحلام الزمالك في العودة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة جديدة تورط الترجي وتنعش أحلام الزمالك في العودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضربت الأزمات نادي الترجي التونسي قبل مباراة الزمالك يوم الجمعة المقبل في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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ويغيب محمد على اليعقوبي مدافع الترجي عن مباراة الزمالك بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في لقاء الذهاب الذي انتهى للقلعة البيضاء 3-1.

وتلقي الترجي ضربة موجعة لإصابة الظهير الأيسر إلياس شتى وتأكد غيابه عن مباراة الزمالك كما يغيب محمد بن رمضان لاعب الوسط بعد طرده في الذهاب.