رياضة | عاجل.. تأجيل أنشطة الاتحادات الرياضية العربية بسبب كورونا

أعلنت الأمانة العامة للاتحادات الرياضية العربية، اليوم الاثنين، تأجيل الأنشطة الرياضية العربية، بسبب انتشار فيروس كورونا في العديد من دول العالم حفاظًا على سلامة المواطنين عامة والرياضيين خاصة.

وقالت الأمانة في بيان صحفي: إن تأجيل الأنشطة، مستمر حتى شهر مايو المقبل على الأقل، حسب أهمية كل مناسبة.

وأثار فيروس كورونا أزمة كبيرة في الأوساط الرياضية المختلفة داخل مصر وخارجها وأعلنت وزارة الرياضة المصرية متابعتها عن كثب تفشى فيروس كورونا فى العديد من الدول وتأثيره على كافة الرياضات والبطولات المختلفة .

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وقال أشرف صبحي وزير الرياضة: إن فيروس كورونا تسبب فى تأجيل العديد من البطولات بالاضافة إلى تأجيل مباريات كثيرة في العديد من الدول الكبرى .

وأشار الى أن الوزارة تتابع مع وزارة الصحة كافة الاحتياطات الخاصة لحماية لاعبى المنتخبات المصرية فى كافة الألعاب قبل السفر الى أى دولة تقام بها أى منافسات .

وأوضح أن اللجنة الاوليمبية المصرية خاطبت اللجنة الاوليمبية الدولية للتعرف على مصير دورة الألعاب الأولمبية القادمة فى طوكيو صيف 2020 .

وأشار الى أن الاستعدادات مستمرة لتلك الدورة متمنيا التوفيق لكافة اللاعبين المصريين الذى تأهلوا الى دورة طوكيو فى العاب عديدة .