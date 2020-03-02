هداف أوروبا هذا الموسم ليس ميسي ولا رونالدو فمن هو؟ 

الإثنين 2 مارس 2020

إنتهت حتي الآن ٢٦ جولة من الدوريات الخمس الكبري في أوروبا، وكان من المعتاد التنافس علي لقب هداف أوروبا خلال السنوات الماضية ينحصر بين اللاعبان ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة أو كريستيانو رونالدو، عندما كان في ريال مدريد.



ولكن هذا الموسم أختلف الأمر، فبعد انقضاء الأسبوع السادس والعشرون حتي الآن نجح لاعب آخر في تصدر هدافي الدوريات الأوروبية الخمس الكبري، هو نجم فريق لاتسيو الإيطالي تشيرو إيموبيلي، الذي أستطاع أن يحرز حتى الأسبوع السادس والعشرين من عمر الدوري الإيطالي ٢٧ هدفا. بينما أقرب منافسيه علي هذا اللقب هو البولندي ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونيخ، الذي سجل ٢٥ هدفًا حتي الآن، واستطاع نجم لاتسيو أن يتفوق علي نجم اليوفي كريستيانو رونالدو الذي يحتل المركز الثالث بفارق ٦ أهداف، وبفارق ٩ أهداف عن ليونيل ميسي الذي يحتل المركز الرابع بالتساوي مع نجم باريس سان جرمان كيليان مبابي، الذي أحرز حتى الآن ١٨ هدفا أيضا. بينما جاء في المركز الخامس كلًا من وسام بن يدر لاعب موناكو الفرنسي، ورميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان الإيطالي، وبيير إيمريك أوباميانغ لاعب أرسنال، وجيمي فاردي ليستر سيتي برصيد ١٧ هدفًا لكل واحد منهم.

بينما غاب هذا الموسم من التنافس حتي الان النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، حيث أحرز ١٥ هدفًا، محتلًا المركز الثالث بين هدافي الدوري الإنجليزي "البريميرليج".