شكرا لقرائتكم خبر عن «زيدان» يوجه رسالة قوية لـ«فينيسيوس» بعد هدف الكلاسيكو.. ويصدم «ماريانو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وجه المدير الفني لنادي ريـال مدريد الإسباني رسالة إلى لاعبه البرازيلي الشاب فينيسيوس، بعد تسجيله في مرمى برشلونة، أمس الأحد، في فوز الميرنجي بالكلاسيكو 2-0، كما صدم صاحب الهدف الثاني ماريانو دياز مؤكدًا أن موقفه مع الفريق لن يتغير.

وقال «زيدان» عن تسجيل هدف فينيسيوس، في تصريحات عقب المباراة: «كان جيدًا، هو سجل هدفًا مهمًا في مباراة مهمة وأنا سعيد من أجله، مجهوده ليس فقط بالكرة ولكن أيضًا على المستوى الدفاعي قدم عملًا رائعًا، وهذا ما أريد إبرازه، هذه الصلابة وتمكنا من الدفاع جميعًا».

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وأضاف الفرنسي موجهًا رسالة للاعبه: «لديه ظروفًا جيدة، ولكننا لا نتحكم فيما يقال بالخارج، أحيانًا الانتقادات تكون معقدة وعليه أن يتعايش مع ذلك، هذا ريـال مدريد».

وعلى الجانب الآخر، جاء تعليق «زيدان» ربما صادمًا لصاحب الهدف الثاني ماريانو دياز، والذي دخل كبديل لكريم بنزيمة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني ليسجل بعد دخوله بـ 50 ثانية فقط.

وعن وضعية اللاعب في الفريق قال «زيدان»: «الجميع يمكنه الحديث، هو المهاجم الثالث للفريق واليوم حظى بفرصة وأبلى حسنًا».

واستطرد: «هو لاعب إضافي، ويمكنني الاعتماد على الجميع، لم يحظى بالكثير من دقائق اللعب حتى الآن، ولكني ممتن لتسجيله هدف».