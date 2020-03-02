شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: على معلول «نسر الأهلي الطائر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أشاد وائل جمعة، مدافع الأهلي والمنتخب الوطني السابق، بالتونسي علي معلول، واصفًا إياه بـ«نسر الأهلي الطائر». ونشر «جمعة» عبر حسابه بموقع «تويتر»، صورة لـ«معلول»، أرفقها بتعليق: «معلول نسر الأهلي الطائر.. لاعب بشخصية وأداء مميز، دائمًا مايقدم أفضل ماعنده لمصلحة الفريق.. مكسب كبير ربنا يحميه للأهلي ولتونس». وتألق «معلول» في مباراة الأهلي الأخيرة أمام صن داونز، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، وسجل هدفي الفريق.

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